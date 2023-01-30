Судья ударил подростка головой об лёд, разнимая драку

Матч открытого чемпионата Москвы по хоккею среди команд 2006 года рождения «Армада» — «Северная Звезда» был приостановлен из-за драки.

Инцидент произошёл в середине третьего периода при счёте 5:3 в пользу «Армады». Арбитры попытались разнять игроков. Один из судей вывел хоккеиста из группы дерущихся, однако ему не удалось успокоить спортсмена. После этого он поставил игроку подножку, в результате чего подросток, у которого на голове не было шлема упал и ударился головой об лёд. О состоянии хоккеиста не сообщается.

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По итогам инцидента Федерация хоккея Москвы опубликовала официальное заявление, в котором сообщается о проведении внеочередного заседания Спортивно-дисциплинарного комитета.