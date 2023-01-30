Шайба Шарова в овертайме принесла победу «Сибири» над «Амуром»

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Амур» принимал на своём льду новосибирскую «Сибирь». Победу в овертайме со счётом 2:1 одержали гости.
На первой минуте матча счёт открыл Тейлор Бек с передач Дмитрия Овчинникова и Максима Сушко. Таким образом, Бек побил рекорд «Сибири» по набранным очкам за один сезон КХЛ.
На восьмой минуте второго периода восстановил равенство в счёте Александр Шаров с передачи Вячеслава Грецкого.
В третьем периоде команды голов не забили. В овертайме победу новосибирцам принёс бросок нападающего Александра Шарова с передач Валентина Пьянова и Тревора Мёрфи.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В следующем матче «Амур» и «Сибирь» снова встретятся в Хабаровске, это произойдёт 1 февраля в 12:00 мск.
- 30 января 2023
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