Шайба Шарова в овертайме принесла победу «Сибири» над «Амуром»

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Амур» принимал на своём льду новосибирскую «Сибирь». Победу в овертайме со счётом 2:1 одержали гости.

На первой минуте матча счёт открыл Тейлор Бек с передач Дмитрия Овчинникова и Максима Сушко. Таким образом, Бек побил рекорд «Сибири» по набранным очкам за один сезон КХЛ.

На восьмой минуте второго периода восстановил равенство в счёте Александр Шаров с передачи Вячеслава Грецкого.

В третьем периоде команды голов не забили. В овертайме победу новосибирцам принёс бросок нападающего Александра Шарова с передач Валентина Пьянова и Тревора Мёрфи.

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В следующем матче «Амур» и «Сибирь» снова встретятся в Хабаровске, это произойдёт 1 февраля в 12:00 мск.