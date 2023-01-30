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Шайба Шарова в овертайме принесла победу «Сибири» над «Амуром»

Шайба Шарова в овертайме принесла победу «Сибири» над «Амуром»
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Амур» принимал на своём льду новосибирскую «Сибирь». Победу в овертайме со счётом 2:1 одержали гости.

На первой минуте матча счёт открыл Тейлор Бек с передач Дмитрия Овчинникова и Максима Сушко. Таким образом, Бек побил рекорд «Сибири» по набранным очкам за один сезон КХЛ.

На восьмой минуте второго периода восстановил равенство в счёте Александр Шаров с передачи Вячеслава Грецкого.

В третьем периоде команды голов не забили. В овертайме победу новосибирцам принёс бросок нападающего Александра Шарова с передач Валентина Пьянова и Тревора Мёрфи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2023, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Бек (Овчинников, Сушко) – 01:00 (5x5)   1:1 Шаров (Грецкий) – 27:20 (5x5)   1:2 Шаров (Пьянов, Мёрфи) – 61:15 (3x3)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».


В следующем матче «Амур» и «Сибирь» снова встретятся в Хабаровске, это произойдёт 1 февраля в 12:00 мск.

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