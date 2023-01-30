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Епанчинцев — о поражении «Амура» от «Сибири»: нельзя давать такому сопернику вести в счёте

Епанчинцев — о поражении «Амура» от «Сибири»: нельзя давать такому сопернику вести в счёте
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Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение от «Сибири» (1:2 ОТ).

«Равная игра. Нельзя давать такому сопернику вести в счёте. Делали акцент на этом перед игрой, и всё равно пропустили первыми. Гол со своих ошибок — четыре игрока провалились в чужой зоне, где-то догоняли, но недоработали. Хорошая была самоотдача потом. У соперника было больше силёнок, но всё же в физике мы не уступили. Закон хоккея сработал — у нас в овертайме был момент лучше, чем у соперника, но мы не забили», — цитирует Епанчинцева официальный сайт КХЛ.

Клуб из Хабаровска после поражения занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Амур» и «Сибирь» снова встретятся в Хабаровске, это произойдёт 1 февраля в 12:00 мск.

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