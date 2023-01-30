Форвард СКА Дмитрий Яшкин вышел на второе место в истории КХЛ по голам среди чехов

В эти минуты на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором СКА принимает нижегородское «Торпедо». К концу второго периода счёт 1:0 в пользу хозяев.

На 11-й минуте, когда армейцы играли в меньшинстве, защитник Андрей Педан отдал потрясающую длинную передачу на чужую синюю линию. Там пас принял чешский нападающий Дмитрий Яшкин, добрался до ворот и переиграл голкипера, открыв счёт в матче.

Как отмечает официальный телеграм-канал КХЛ, для форварда СКА этот гол стал 109-м в лиге. Благодаря шайбе Яшкин вышел на единоличное второе место в истории КХЛ по количеству голов для чешских игроков. Форвард обошёл Лукаша Кашпара (108) и теперь отстаёт только от Яна Коваржа (129).

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».