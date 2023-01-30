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Игорь Ларионов объяснил отсутствие лидеров «Торпедо» на матче со СКА

Игорь Ларионов объяснил отсутствие лидеров «Торпедо» на матче со СКА
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче со СКА. Кроме того, наставник объяснил, почему встречу пропустили лидеры команды: Алексей Кручинин (первый бомбардир команды), Николай Коваленко (второй) и Сергей Гончарук (четвёртый).

«Я считаю, очень хороший хоккей, несмотря на то что было не так много заброшенных шайб, игра была очень хорошего уровня в плане зрелищности. Поздравляю соперника с хорошей игрой и очком, а также наших ребят, которые до конца верили, что могут обыграть лидера. В итоге решающий буллит принёс нам два очка. Ребят с победой, наших болельщиков, которые были на матче — большую группу рыбаков и охотников нашего сообщества, включая оперных певцов Сергея Скороходова и Ильдара Абразакова, которые были нашими гостями. Всех с победой.

Отсутствие ведущих игроков? Решение было принято после Минска, оно никуда не выносилось. Мы понимали, насколько большую ношу несут эти ребята, которые играют очень много. В данной ситуации на финишной прямой важно дать передышку. Можно идти за победами, пытаться кого-то удивлять, но, если говорить начистоту, хотелось, чтобы эти ребята посмотрели игру сверху. И дать ребятам, которые играли мало, шанс взять на себя ответственность, сыграть хороший матч. Эксперимент заставил поволноваться, но дал нам хороший результат и пищу для размышлений перед плей-офф. Ребята отыграли блестяще, очень рад за Ваню Кульбакова, который отыграл потрясающий матч после пары неплохих, но не выдающихся встреч. Вся команда проявила себя здорово», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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