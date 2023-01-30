Главный тренер «Торпедо» — о 21-летнем Федотове: в своём сознании ему лет 15, наверное

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче со СКА.

«Сегодня был ординарный матч, если бы была задача любой ценой победить, мы бы поставили ведущих игроков. Важно было дать возможность ведущим отдохнуть и второму эшелону почувствовать нерв игры. Победа — это то, что приходит, когда ты играешь правильно, делаешь процесс более лёгким в плане коллективной игры и отдачи. В итоге результат приходит сам по себе.



После игры сказал Богдану Конюшкову, что у нас был такой момент в «Детройте», когда была самая кровавая встреча в истории клуба, в 1997 году. Мы тогда проиграли им три матча в сезоне, и последняя встреча была в марте на «Джо-Луис Арене», когда нам нужно было сломать сопернику хребет, чтобы выйти в плей-офф. А они за год до этого выиграли Кубок Стэнли. Здесь такого не было, мы пока только в стадии становления игры и коллектива.



Недоволен сегодняшней игрой Федотова. Он начинал в нападении, вчера мы с ним просмотрели его смены с Минском. Мне нравится его прогресс, но всё время хочешь большего. Я их хвалю, поддерживаю, но требую большего. Попасть в зону комфорта — не наш принцип. Иметь юную голову на плечах в 20 лет и столько играть… Есть много элементов, по которым ты понимаешь, что не можешь опередить время. Если ему 20 лет, ему не может быть 30. По Конюшкову я это скажу, а по Максу — пока ещё нет. В своём сознании ему лет 15, наверное. Он играет, старается, но рациональности решений, как у Лидстрёма в «Детройте», пока нет. Но мы к этому придём, и он это знает», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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