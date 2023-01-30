Главный тренер СКА: можно сказать, что сегодня система «Торпедо» победила нашу систему

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение команды в матче с «Торпедо».

«Конечно, можно сказать, что сегодня система «Торпедо» победила систему СКА, ведь они выиграли. Всегда побеждает система. Системы похожие. Мы в своё время с Андреем Козыревым, который работает в штабе Ларионова, сидели в Питере и создавали по деталям с другими тренерами нашу систему. Да, у нас в систему уже внесены многие элементы, но это похожие системные команды, которые играют не в атакующий, а в агрессивный современный хоккей, где пять в обороне и пять в атаке. Чем больше таких команд будет в лиге, тем лучше для развития игроков. Не просто так мы с «Торпедо» — две самые забивающие команды в лиге, это огромная работа обеих команд и тренерских штабов. Мы будем всё улучшать, может быть, и встретимся с «Торпедо» в плей-офф, будем готовиться.



В пассивном, стоячем хоккее игроки не развиваются, это факт. Сейчас всё больше команд так играют элементами, не только «Торпедо» и СКА. Чем больше мы будем так все играть, тем легче будет потом обыграть Канаду», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Новость по теме СКА потерпел второе поражение подряд, уступив «Торпедо» в серии буллитов