NBC Sports подсчитал, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки при нынешнем темпе
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Североамериканские журналисты NBC Sports подсчитали, когда российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки, если продолжит забивать в нынешнем темпе.
Так, по их подсчётам, капитан «столичных» обойдёт великого канадца в ноябре 2024 года. Если перевести это в количество встреч, то Овечкину потребуется 135 матчей. Сейчас российский нападающий движется в темпе 50,3 гола в нынешнем сезоне. Это позволит Овечкину к концу текущего регулярного чемпионата сократить отставание от Гретцки до 64 шайб.
Напомним, в нынешнем сезоне российский нападающий забил 32 гола в 51 встрече. Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, на его счету 812 шайб. У Гретцки 894 гола.
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