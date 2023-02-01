NBC Sports подсчитал, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки при нынешнем темпе

Североамериканские журналисты NBC Sports подсчитали, когда российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки, если продолжит забивать в нынешнем темпе.

Так, по их подсчётам, капитан «столичных» обойдёт великого канадца в ноябре 2024 года. Если перевести это в количество встреч, то Овечкину потребуется 135 матчей. Сейчас российский нападающий движется в темпе 50,3 гола в нынешнем сезоне. Это позволит Овечкину к концу текущего регулярного чемпионата сократить отставание от Гретцки до 64 шайб.

Напомним, в нынешнем сезоне российский нападающий забил 32 гола в 51 встрече. Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, на его счету 812 шайб. У Гретцки 894 гола.