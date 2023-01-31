Кадейкин — о плотности команд на Востоке: потолок зарплат в КХЛ начал работать

Лидер «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин рассказал о результатах от введения потолка зарплат в КХЛ.
«Удивлён такой огромной конкуренцией в этом сезоне на Востоке? Традиционно сложилось, что на Западе есть два гранда – СКА, ЦСКА – плюс «Локомотив» с «Динамо», в этом году ещё «Торпедо». Но всё равно ситуация меняется, в этом году, можно сказать, только Питер прёт как паровоз.
Что касается Востока, то к этому и должны были прийти после введения жёсткого потолка зарплат. Кстати, эта тема как-то затихла. Хотя на самом деле вот потолок зарплат начал работать, как и говорили, спустя пару лет. В некоторых командах заключали контракты на три года до введения потолка и в первые сезоны игроки получали большие суммы. Сейчас всё поменялось и потолок заработал.
Разница между полом и потолком слишком большая? Конкуренция может быть ещё выше? Ну, смотрите: у «Торпедо», «Нефтехимика» не так много денег, но они бьются. Такие команды дают хороший толчок лиге, начинают искать разные способы достижения результата. Кто-то развивает молодёжь, кто-то делает ставку на тренерский штаб. Даже в условиях отсутствия больших денег можно добиваться результата. В последнее время стало заметно, что роль менеджеров сильно возросла», — цитирует Кадейкина Sport24.
Кадейкин в текущем сезоне за уфимский клуб сыграл 57 матчей, в которых набрал 34 (13+21) очка.
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