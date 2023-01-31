Канадский тренер Хичкок назвал российского защитника лучшим хоккеистом за всю его карьеру

Известный канадский тренер Кен Хичкок, который входил в состав сборной Канады на трёх победных Олимпиадах и выигрывал Кубок Стэнли, рассказал, что считает лучшим хоккеистом, которого тренировал, защитника Сергея Зубова.
«Считаю, что Сергей Зубов — лучший игрок, которого я тренировал. Он мог как минимум несколько раз за матч сразу после выигранного вбрасывания выводить наших игроков один на один с вратарями. Потрясающий атлет с потрясающей головой.
Он завершил карьеру в НХЛ из-за проблем с коленом. Но, представляете, Сергей вернулся в КХЛ и дважды за два года стал лучшим защитником лиги, играя на одной ноге. Это просто невероятно. Это многое говорит о нём», — сказал Хичкок в подкасте Spittin Chiclets.
Зубов работал с Хичкоком в «Даллас Старз» и вместе с ним завоевал Кубок Стэнли в 1999 году.
- 31 января 2023
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