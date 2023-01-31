Кожевников: заявления МОК — хорошая новость. Но скунсы могут придумать какую-то гадость

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал про то, что Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска россиян до международных турниров в нейтральном статусе.

«Заявления МОК — это хорошая новость. Конечно, плохо, если наши спортсмены будут без гимна и флага. Но в этом нет ничего страшного, потому что уже выступали в нейтральном статусе. Моя позиция – надо ехать. Хотя могут, например, заставить спортсменов подписать письмо, что они против СВО. Есть же такие скунсы, как финны, шведы, норвежцы. Так что они могут придумать какую-то гадость. Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше.

Может ли быть положительное решение, когда в феврале МОК встретится с ИИХФ, чтобы обсудить возможность допуска хоккеистов? Думаю, да. Без российского хоккея неинтересно – это доказанная вещь. Чемпионат мира, молодёжный чемпионат мира доказали, что такого же ажиотажа нет. Россия нужна на турнирах, и не только в хоккее», — приводит слова Кожевникова «РБ Спорт».

Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф рассказал про возвращение сборных России и Беларуси к международным соревнованиям.