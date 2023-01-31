Кожевников: заявления МОК — хорошая новость. Но скунсы могут придумать какую-то гадость

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал про то, что Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска россиян до международных турниров в нейтральном статусе.
«Заявления МОК — это хорошая новость. Конечно, плохо, если наши спортсмены будут без гимна и флага. Но в этом нет ничего страшного, потому что уже выступали в нейтральном статусе. Моя позиция – надо ехать. Хотя могут, например, заставить спортсменов подписать письмо, что они против СВО. Есть же такие скунсы, как финны, шведы, норвежцы. Так что они могут придумать какую-то гадость. Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше.
Может ли быть положительное решение, когда в феврале МОК встретится с ИИХФ, чтобы обсудить возможность допуска хоккеистов? Думаю, да. Без российского хоккея неинтересно – это доказанная вещь. Чемпионат мира, молодёжный чемпионат мира доказали, что такого же ажиотажа нет. Россия нужна на турнирах, и не только в хоккее», — приводит слова Кожевникова «РБ Спорт».
Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф рассказал про возвращение сборных России и Беларуси к международным соревнованиям.
- 31 января 2023
-
19:11
-
18:55
-
18:37
-
18:28
-
18:13
-
17:46
-
17:37
-
17:23
-
17:09
-
17:00
-
16:51
-
16:39
-
16:31
-
16:22
-
16:05
-
15:50
-
15:20
-
14:58
-
14:35
-
14:10
-
13:52
-
13:20
-
12:49
-
12:19
-
11:55
-
11:21
-
10:53
-
10:20
-
09:57
-
09:34
-
09:19
-
08:58
-
08:35
-
06:43
-
06:14