Гришин: «Спартак» без плей-офф — это катастрофа. Будем биться до самого конца

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин подвёл итог встречи с ХК «Сочи» (3:4).
«Побеждает тот, кто больше этого хочет. Соперник хотел этого больше и добился победы. Нет, я не говорю о том, что «Сочи» был более мотивирован, чем «Спартак». Просто в процессе игры мы были обязаны реализовывать свои моменты. А если ты не можешь мягенькими ручками забросить шайбу в пустые ворота, которую надо забивать «с мясом», то…
Конечно, для нас будет катастрофой не попасть в плей-офф. «Спартак» без плей-офф — это катастрофа. Будем биться до самого конца. Не могу понять, что нам не хватает, чтобы брать очки в играх, в которых мы должны это делать. Видимо, не хватает ещё одного гола. На ребят давит положение команды в турнирной таблице. Не все могут с этим справиться. Произошедшее в начале матча с «Сочи» — результат этого давления. Пытаемся объяснить игрокам, чтобы действовали раскрепощённо и получали удовольствие от хоккея», — приводит слова Гришина «РИА Новости».
У «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ осталось 10 матчей. В следующей игре красно-белые сыграют дома с нижнекамским «Нефтехимиком».
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