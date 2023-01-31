Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Амур — Сибирь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гришин прокомментировал удаление голкипера «Спартака» Красикова до конца матча

Гришин прокомментировал удаление голкипера «Спартака» Красикова до конца матча
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин после поражения от «Сочи» (3:4) рассказал об удалениях до конца матча в первом периоде. Напомним, на седьмой минуте матча за колющий удар 5+20 получил хоккеист красно-белых Джоуи Кин, а на 11-й минуте первого периода вратарь «Спартака» Алексей Красиков ударил клюшкой по лицу нападающего «Сочи» Артёма Фёдорова и был удалён до конца матча. В ходе периода москвичи пропустили три безответные шайбы.

«Нет, я не испытал шока от произошедшего в первом периоде. Хотя я впервые вижу, чтобы вратарю давали штраф 5+20. Но так получилось, для нас это определённый опыт. Соперник воспользовался своим преимуществом. Мы пытались бороться до конца, вернуться в игру. Эпизод с удалением Кина не видел. Пытался посмотреть повтор, но не получилось. Не могу сказать, что произошло в этом эпизоде. Хотя мне изначально показалось, что там сперва будет удаление у соперника, а не у нас», — цитирует Гришина «РИА Новости».

В следующей игре красно-белые сыграют дома с нижнекамским «Нефтехимиком».

Новость по теме
Голкипер «Спартака» Красиков получил 5+20 за удар клюшкой по лицу хоккеиста «Сочи»
Новость по теме
Гришин: «Спартак» без плей-офф — это катастрофа. Будем биться до самого конца
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023