Гришин прокомментировал удаление голкипера «Спартака» Красикова до конца матча

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин после поражения от «Сочи» (3:4) рассказал об удалениях до конца матча в первом периоде. Напомним, на седьмой минуте матча за колющий удар 5+20 получил хоккеист красно-белых Джоуи Кин, а на 11-й минуте первого периода вратарь «Спартака» Алексей Красиков ударил клюшкой по лицу нападающего «Сочи» Артёма Фёдорова и был удалён до конца матча. В ходе периода москвичи пропустили три безответные шайбы.
«Нет, я не испытал шока от произошедшего в первом периоде. Хотя я впервые вижу, чтобы вратарю давали штраф 5+20. Но так получилось, для нас это определённый опыт. Соперник воспользовался своим преимуществом. Мы пытались бороться до конца, вернуться в игру. Эпизод с удалением Кина не видел. Пытался посмотреть повтор, но не получилось. Не могу сказать, что произошло в этом эпизоде. Хотя мне изначально показалось, что там сперва будет удаление у соперника, а не у нас», — цитирует Гришина «РИА Новости».
В следующей игре красно-белые сыграют дома с нижнекамским «Нефтехимиком».
- 1 февраля 2023
-
00:05
- 31 января 2023
-
23:38
-
23:33
-
23:23
-
23:18
-
23:12
-
23:03
-
22:35
-
22:28
-
22:22
-
22:13
-
22:07
-
21:58
-
21:40
-
21:07
-
20:53
-
20:32
-
20:13
-
20:06
-
19:58
-
19:49
-
19:40
-
19:11
-
18:55
-
18:37
-
18:28
-
18:13
-
17:46
-
17:37
-
17:23
-
17:09
-
17:00
-
16:51
-
16:39
-
16:31