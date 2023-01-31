Гришин прокомментировал удаление голкипера «Спартака» Красикова до конца матча

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин после поражения от «Сочи» (3:4) рассказал об удалениях до конца матча в первом периоде. Напомним, на седьмой минуте матча за колющий удар 5+20 получил хоккеист красно-белых Джоуи Кин, а на 11-й минуте первого периода вратарь «Спартака» Алексей Красиков ударил клюшкой по лицу нападающего «Сочи» Артёма Фёдорова и был удалён до конца матча. В ходе периода москвичи пропустили три безответные шайбы.

«Нет, я не испытал шока от произошедшего в первом периоде. Хотя я впервые вижу, чтобы вратарю давали штраф 5+20. Но так получилось, для нас это определённый опыт. Соперник воспользовался своим преимуществом. Мы пытались бороться до конца, вернуться в игру. Эпизод с удалением Кина не видел. Пытался посмотреть повтор, но не получилось. Не могу сказать, что произошло в этом эпизоде. Хотя мне изначально показалось, что там сперва будет удаление у соперника, а не у нас», — цитирует Гришина «РИА Новости».

В следующей игре красно-белые сыграют дома с нижнекамским «Нефтехимиком».