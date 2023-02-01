Красиков разбил лицо Фёдорову, вратарь лёжа ловил шайбу. Фото поражения «Спартака»

31 января в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Сочи» одержал победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу команды Дмитрия Кокорева.

«Спартак» после домашнего поражения от «Сочи» покинул зону плей-офф.



Красно-белые после 58 матчей имеют в активе 58 очков и занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции. После победы «Северстали» над «Металлургом» (4:1) череповецкий клуб поднялся на седьмое место в таблице Запада. На восьмом месте в таблице Западной конференции — минское «Динамо» с 59 очками.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.