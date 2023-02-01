Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Куньлунь РС. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Красиков разбил лицо Фёдорову, вратарь лёжа ловил шайбу. Фото поражения «Спартака»

Красиков разбил лицо Фёдорову, вратарь лёжа ловил шайбу. Фото поражения «Спартака»
«Спартак» — «Сочи»
Комментарии

31 января в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Сочи» одержал победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу команды Дмитрия Кокорева.

«Спартак» после домашнего поражения от «Сочи» покинул зону плей-офф.

Красно-белые после 58 матчей имеют в активе 58 очков и занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции. После победы «Северстали» над «Металлургом» (4:1) череповецкий клуб поднялся на седьмое место в таблице Запада. На восьмом месте в таблице Западной конференции — минское «Динамо» с 59 очками.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023