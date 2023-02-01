Ассист Зайцева помог «Оттаве» обыграть «Монреаль»

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:4.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Клод Жиру, Тим Штюцле (дубль), Алекс Дебринкэт и Брэди Ткачук. У хозяев в этом матче забивали Кирби Дак, Майк Хоффман, Рафаэль Арве-Пинар (дубль).

Отметим, что 31-летний защитник «Сенаторз» Никита Зайцев поучаствовал в одном из взятии ворот соперника, отдав точную передачу на своего партнёра по команде.

«Монреаль» проигрывает уже в четвёртом матче подряд. Ранее команда уступила всё той же «Оттаве», «Детройту» и «Торонто».