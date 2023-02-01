Ассист Зайцева помог «Оттаве» обыграть «Монреаль»
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:4.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Клод Жиру, Тим Штюцле (дубль), Алекс Дебринкэт и Брэди Ткачук. У хозяев в этом матче забивали Кирби Дак, Майк Хоффман, Рафаэль Арве-Пинар (дубль).
Отметим, что 31-летний защитник «Сенаторз» Никита Зайцев поучаствовал в одном из взятии ворот соперника, отдав точную передачу на своего партнёра по команде.
«Монреаль» проигрывает уже в четвёртом матче подряд. Ранее команда уступила всё той же «Оттаве», «Детройту» и «Торонто».
НХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2023, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 5
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Жиру (Зайцев, Шабо) – 02:57 (5x5) 0:2 Штюцле (Жозеф, Ткачук) – 03:49 (5x5) 1:2 Дак (Судзуки, Хоффман) – 13:20 (5x4) 1:3 Дебринкэт (Штюцле, Шабо) – 36:23 (5x4) 2:3 Хоффман (Мэтисон) – 39:55 (5x4) 3:3 Арве-Пинар (Судзуки, Андерсон) – 51:02 (5x5) 3:4 Штюцле (Шабо, Батерсон) – 52:14 (5x4) 4:4 Арве-Пинар (Андерсон, Савар) – 54:16 (5x5) 4:5 Ткачук (Штюцле, Жозеф) – 58:41 (5x5)
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