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Ассист Зайцева помог «Оттаве» обыграть «Монреаль»

Ассист Зайцева помог «Оттаве» обыграть «Монреаль»
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:4.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Клод Жиру, Тим Штюцле (дубль), Алекс Дебринкэт и Брэди Ткачук. У хозяев в этом матче забивали Кирби Дак, Майк Хоффман, Рафаэль Арве-Пинар (дубль).

Отметим, что 31-летний защитник «Сенаторз» Никита Зайцев поучаствовал в одном из взятии ворот соперника, отдав точную передачу на своего партнёра по команде.

«Монреаль» проигрывает уже в четвёртом матче подряд. Ранее команда уступила всё той же «Оттаве», «Детройту» и «Торонто».

НХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2023, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 5
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Жиру (Зайцев, Шабо) – 02:57 (5x5)   0:2 Штюцле (Жозеф, Ткачук) – 03:49 (5x5)   1:2 Дак (Судзуки, Хоффман) – 13:20 (5x4)   1:3 Дебринкэт (Штюцле, Шабо) – 36:23 (5x4)   2:3 Хоффман (Мэтисон) – 39:55 (5x4)   3:3 Арве-Пинар (Судзуки, Андерсон) – 51:02 (5x5)   3:4 Штюцле (Шабо, Батерсон) – 52:14 (5x4)   4:4 Арве-Пинар (Андерсон, Савар) – 54:16 (5x5)   4:5 Ткачук (Штюцле, Жозеф) – 58:41 (5x5)
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