Два очка Кузнецова помогли «Вашингтону» одолеть «Коламбус», у Овечкина «-1»

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 в овертайме.



Уже на шестой минуте счёт открыл Гарнет Хэтэуэй. На 15-й минуте удвоил преимущество гостей Тревор ван Римсдайк. Но спустя 12 секунд один гол отыграл Эндрю Пик. На 29-й минуте ван Римсдайк с передачи российского нападающего Евгения Кузнецова оформил дубль. Эрик Робинсон забил на 32-й минуте. В овертайм игру перевёл Джонни Годро на 53-й минуте. Решающий гол в овертайме забил Кузнецов.



Российский нападающий Александр Овечкин заработал коэффициент полезности «-1». Напомним, в нынешнем сезоне российский нападающий забил 32 гола в 52 встречах. Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, на его счету 812 шайб. У Гретцки 894 гола.