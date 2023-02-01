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Два очка Кузнецова помогли «Вашингтону» одолеть «Коламбус», у Овечкина «-1»

Два очка Кузнецова помогли «Вашингтону» одолеть «Коламбус», у Овечкина «-1»
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В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 в овертайме.

Уже на шестой минуте счёт открыл Гарнет Хэтэуэй. На 15-й минуте удвоил преимущество гостей Тревор ван Римсдайк. Но спустя 12 секунд один гол отыграл Эндрю Пик. На 29-й минуте ван Римсдайк с передачи российского нападающего Евгения Кузнецова оформил дубль. Эрик Робинсон забил на 32-й минуте. В овертайм игру перевёл Джонни Годро на 53-й минуте. Решающий гол в овертайме забил Кузнецов.

Российский нападающий Александр Овечкин заработал коэффициент полезности «-1». Напомним, в нынешнем сезоне российский нападающий забил 32 гола в 52 встречах. Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, на его счету 812 шайб. У Гретцки 894 гола.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2023, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 4
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Хэтэуэй (Эллер, Дженсен) – 05:06 (5x5)   0:2 ван Римсдайк (Обе-Кюбель) – 14:28 (5x5)   1:2 Пик (Лайне) – 14:40 (5x5)   1:3 ван Римсдайк (Кузнецов, Густафссон) – 28:26 (5x5)   2:3 Робинсон (Оливье) – 31:02 (5x5)   3:3 Годро (Байройтер) – 52:44 (5x5)   3:4 Кузнецов (Юханссон, Густафссон) – 60:26 (3x3)
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