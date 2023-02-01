Яруллин раскритиковал ИИХФ за непризнание хоккейной Ассоциации мусульманских стран

Защитник челябинского «Трактора» Альберт Яруллин прокомментировал заявление ИИХФ о непризнании Ассоциации развития хоккея исламских стран и Татарстана. Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что организация «не может признавать ассоциации, базирующиеся на религии».

«Я считаю это неправильным решением. Почему не признать ассоциацию, если есть страны, которые хотят участвовать. Тем более, мы понимаем, что уровень хоккея в этих странах совсем не тот, чтобы заходить даже в какие-то азиатские лиги. Создание Ассоциации в Татарстане направлено на популяризацию хоккея, спорта и здорового образа жизни. Я совсем не понимаю позиции Международной федерации хоккея. Речь идёт о странах, в которых очень слабо или совсем не развит хоккей. Неужели ИИХФ не заинтересована в популяризации хоккея?» — цитирует Яруллина «ТИ-Спорт».

Напомним, ассоциация была учреждена 17 января в Казани. В неё вошли Федерация хоккея Республики Татарстан и федерации хоккея 13 стран — ОАЭ, Саудовской Аравии, Марокко, Алжира, Омана, Бахрейна, Ирана, Монголии, Туркмении, Узбекистана, Киргизии, Казахстана и Турции. Штаб-квартира организации будет располагаться в Казани, а президентом ассоциации стал глава республиканской федерации хоккея и «Ак Барса» Наиль Маганов.



Главными задачами ассоциации является развитие хоккея в исламских странах и участие их национальных команд в крупных международных соревнованиях.