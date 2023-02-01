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Гол «Локомотива» засчитали после того, как игроку СКА разбили клюшкой нос

Гол «Локомотива» засчитали после того, как игроку СКА разбили клюшкой нос
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В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА принимает на своём льду ярославский «Локомотив». Идёт второй период, счёт 2:1 в пользу гостей.

На 15-й минуте второго периода Михаил Беляев с передач Александра Елесина и Рушана Рафикова вывел «Локомотив» вперёд. В моменте до гола в зоне ярославцев защитник «Локомотива» Андрей Сергеев попал клюшкой по лицу игрока СКА Эмиля Галимова, у которого впоследствии пошла из носа кровь. Судьи долго совещались, однако удаления не дали.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Санкт-петербургский клуб после 58 матчей набрал 91 очко и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. «Локомотив» после 58 встреч имеет в активе 76 очков и располагается на третьей строчке в таблице Запада.

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