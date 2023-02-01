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«Торпедо» крупно обыграло «Салават Юлаев» и оформило выход в плей-офф

«Торпедо» крупно обыграло «Салават Юлаев» и оформило выход в плей-офф
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В Нижнем Новгороде завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» принимало на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Победу со счётом 5:1 одержали хозяева.

На третьей минуте первого периода счёт в матче открыл Данил Веряев с передачи Максима Федотова. Спустя минуту преимущество хозяев удвоил Артём Михеев с передач Николая Коваленко и Богдана Конюшкова. За 16 секунд до конца третьего периода счёт 3:0 сделал Кирилл Воронин с передачи Андрея Белевича.

На 33-й секунде второго периода довёл счёт до крупного Богдан Конюшков с передачи Алексея Кручинина. Пятую шайбу хозяев забросил Сергей Гончарук с передач Николая Коваленко и Алексея Кручинина. Единственную шайбу гостей в матче забросил Егор Сучков с передач Шакира Мухамадуллина и Артёма Пименова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2023, среда. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
5 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Веряев (Федотов) – 02:49 (5x5)   2:0 Михеев (Коваленко, Конюшков) – 03:43 (5x4)   3:0 Воронин (Белевич) – 19:44 (5x4)   4:0 Конюшков (Кручинин) – 20:33 (5x4)   5:0 Гончарук (Коваленко, Кручинин) – 21:44 (5x4)   5:1 Сучков (Мухамадуллин, Пименов) – 26:37 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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