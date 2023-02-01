«Торпедо» крупно обыграло «Салават Юлаев» и оформило выход в плей-офф

В Нижнем Новгороде завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» принимало на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Победу со счётом 5:1 одержали хозяева.
На третьей минуте первого периода счёт в матче открыл Данил Веряев с передачи Максима Федотова. Спустя минуту преимущество хозяев удвоил Артём Михеев с передач Николая Коваленко и Богдана Конюшкова. За 16 секунд до конца третьего периода счёт 3:0 сделал Кирилл Воронин с передачи Андрея Белевича.
На 33-й секунде второго периода довёл счёт до крупного Богдан Конюшков с передачи Алексея Кручинина. Пятую шайбу хозяев забросил Сергей Гончарук с передач Николая Коваленко и Алексея Кручинина. Единственную шайбу гостей в матче забросил Егор Сучков с передач Шакира Мухамадуллина и Артёма Пименова.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
- 1 февраля 2023
-
22:46
-
22:41
-
22:35
-
22:28
-
22:23
-
22:18
-
22:12
-
22:04
-
21:59
-
21:30
-
21:19
-
21:14
-
21:08
-
21:02
-
20:38
-
20:23
-
20:17
-
20:08
-
20:00
-
20:00
-
19:37
-
19:09
-
18:46
-
18:35
-
18:13
-
17:50
-
17:31
-
17:15
-
17:00
-
16:59
-
16:43
-
16:24
-
16:13
-
16:07
-
16:00