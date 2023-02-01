Дубли Григоренко и Мингачёва помогли ЦСКА одержать волевую победу над «Куньлунем»

В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА принимал на своём льду «Куньлунь Ред Стар». Победу со счётом 7:4 одержали хозяева.

На второй минуте матча счёт открыл Колин Кэмпбелл с передачи Девина Броссо. На 11-й минуте периода удвоил преимущество гостей Брэндон Ип с передач Зака Лесли и Клиффа Пу. На 13-й минуте периода размочил счёт Михаил Григоренко с передач Даррена Дица и Антона Слепышева.

На 51-й секунде второго периода восстановил равенство в счёте Тахир Мингачёв с передач Максима Соркина и Даррена Дица. На 14-й минуте второго периода вновь вывел гостей вперёд Джейк Челиос с передач Колина Кэмпбелла и Томаша Юрчо. Спустя минуту счёт 3:3 сделал Михаил Григоренко с передач Константина Окулова и Даррена Дица. На 16-й минуте периода ЦСКА вывел вперёд Максим Мамин с передач Владислава Каменева и Сергея Плотникова.

На седьмой минуте третьего периода пятую шайбу хозяев забросил Тахир Мингачёв с передач Прохора Полтапова и Максима Соркина. На 15-й минуте третьего периода сократил отставание до минимума Колин Кэмпбелл. Шестую шайбу в ворота гостей забросил Павел Карнаухов с передачи Михаила Григоренко. Седьмой гол армейцев забил Максим Соркин.

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