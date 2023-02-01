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Дубли Григоренко и Мингачёва помогли ЦСКА одержать волевую победу над «Куньлунем»

Дубли Григоренко и Мингачёва помогли ЦСКА одержать волевую победу над «Куньлунем»
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В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА принимал на своём льду «Куньлунь Ред Стар». Победу со счётом 7:4 одержали хозяева.

На второй минуте матча счёт открыл Колин Кэмпбелл с передачи Девина Броссо. На 11-й минуте периода удвоил преимущество гостей Брэндон Ип с передач Зака Лесли и Клиффа Пу. На 13-й минуте периода размочил счёт Михаил Григоренко с передач Даррена Дица и Антона Слепышева.

На 51-й секунде второго периода восстановил равенство в счёте Тахир Мингачёв с передач Максима Соркина и Даррена Дица. На 14-й минуте второго периода вновь вывел гостей вперёд Джейк Челиос с передач Колина Кэмпбелла и Томаша Юрчо. Спустя минуту счёт 3:3 сделал Михаил Григоренко с передач Константина Окулова и Даррена Дица. На 16-й минуте периода ЦСКА вывел вперёд Максим Мамин с передач Владислава Каменева и Сергея Плотникова.

На седьмой минуте третьего периода пятую шайбу хозяев забросил Тахир Мингачёв с передач Прохора Полтапова и Максима Соркина. На 15-й минуте третьего периода сократил отставание до минимума Колин Кэмпбелл. Шестую шайбу в ворота гостей забросил Павел Карнаухов с передачи Михаила Григоренко. Седьмой гол армейцев забил Максим Соркин.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2023, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
7 : 4
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Кэмпбелл (Броссо) – 01:17 (5x5)   0:2 Ип (Лесли, Пу) – 10:49 (5x4)   1:2 Григоренко (Диц, Слепышев) – 12:54 (5x4)   2:2 Мингачёв (Соркин, Диц) – 20:51 (5x5)   2:3 Челиос (Кэмпбелл, Юрчо) – 33:17 (5x5)   3:3 Григоренко (Окулов, Диц) – 34:19 (5x5)   4:3 Мамин (Каменев, Плотников) – 35:47 (5x5)   5:3 Мингачёв (Полтапов, Соркин) – 46:01 (5x5)   5:4 Кэмпбелл (Кейн) – 54:53 (5x5)   6:4 Карнаухов (Григоренко) – 55:31 (5x5)   7:4 Соркин (Полтапов, Мингачёв) – 56:25 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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