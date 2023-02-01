Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА потерпел третье поражение подряд, уступив дома «Локомотиву»

СКА потерпел третье поражение подряд, уступив дома «Локомотиву»
Комментарии

В Санкт-Петербурге завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА принимал на своём льду ярославский «Локомотив». Победу со счётом 2:1 одержали железнодорожники.

На девятой минуте первого периода счёт в матче открыл Марат Хуснутдинов с передач Дамира Жафярова и Александра Никишина.

На четвёртой минуте второго периода восстановил равенство в счёте Георгий Иванов. На 15-й минуте периода гостей вывел вперёд Михаил Беляев с передач Александра Елесина и Рушана Рафикова.

В третьем периоде команды голов не забили.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2023, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Локомотив
Ярославль
1:0 Хуснутдинов (Жафяров, Никишин) – 08:52 (5x4)   1:1 Иванов – 23:43 (5x5)   1:2 Беляев (Елесин, Рафиков) – 34:51 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче регулярного сезона КХЛ СКА примет дома казанский «Ак Барс» 3 февраля. «Локомотив» в этот же день отправится в гости к «Северстали».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023