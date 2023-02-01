СКА потерпел третье поражение подряд, уступив дома «Локомотиву»

В Санкт-Петербурге завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА принимал на своём льду ярославский «Локомотив». Победу со счётом 2:1 одержали железнодорожники.
На девятой минуте первого периода счёт в матче открыл Марат Хуснутдинов с передач Дамира Жафярова и Александра Никишина.
На четвёртой минуте второго периода восстановил равенство в счёте Георгий Иванов. На 15-й минуте периода гостей вывел вперёд Михаил Беляев с передач Александра Елесина и Рушана Рафикова.
В третьем периоде команды голов не забили.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В следующем матче регулярного сезона КХЛ СКА примет дома казанский «Ак Барс» 3 февраля. «Локомотив» в этот же день отправится в гости к «Северстали».
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