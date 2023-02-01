Министр труда США — основной кандидат на должность главы профсоюза игроков НХЛ

Министр труда США Марти Уолш считается главным кандидатом на пост следующего исполнительного директора Ассоциации игроков НХЛ (NHLPA), сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.
Правление NHLPA соберётся в четверг, 2 февраля, чтобы обсудить поиск нового главы организации.
55-летний Уолш был мэром Бостона с 2014 года, пока не ушёл в отставку в 2021 году, чтобы работать в кабинете президента США Джо Байдена.
Инсайдер TSN Крис Джонстон сообщил, что некоторые игроки из исполнительного совета NHLPA встретятся лично и через Zoom во время уикенда всех звёзд НХЛ во Флориде и будут обсуждать замену нынешнего исполнительного директора Дональда Фера. 74-летний Фер проработал в Ассоциации игроков MLB (бейсбольная лига) в течение 32 лет, прежде чем присоединился к NHLPA в декабре 2010 года.
- 1 февраля 2023
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