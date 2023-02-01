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Министр труда США — основной кандидат на должность главы профсоюза игроков НХЛ

Министр труда США — основной кандидат на должность главы профсоюза игроков НХЛ
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Министр труда США Марти Уолш считается главным кандидатом на пост следующего исполнительного директора Ассоциации игроков НХЛ (NHLPA), сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

Правление NHLPA соберётся в четверг, 2 февраля, чтобы обсудить поиск нового главы организации.

55-летний Уолш был мэром Бостона с 2014 года, пока не ушёл в отставку в 2021 году, чтобы работать в кабинете президента США Джо Байдена.

Инсайдер TSN Крис Джонстон сообщил, что некоторые игроки из исполнительного совета NHLPA встретятся лично и через Zoom во время уикенда всех звёзд НХЛ во Флориде и будут обсуждать замену нынешнего исполнительного директора Дональда Фера. 74-летний Фер проработал в Ассоциации игроков MLB (бейсбольная лига) в течение 32 лет, прежде чем присоединился к NHLPA в декабре 2010 года.

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