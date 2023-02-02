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Голевая передача А. Свечникова помогла «Каролине» уверенно обыграть «Баффало»

Голевая передача А. Свечникова помогла «Каролине» уверенно обыграть «Баффало»
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В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Баффало Сэйбрз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 5:1.

Заброшенными шайбами в составе победителей отличились Себастьян Ахо, Стефан Ноэсен, Брент Бёрнс, Дерек Степан, а также Джордан Мартинук. Российский нападающий Андрей Свечников записал на свой счёт результативную передачу. Он ассистировал на гол Ахо.

Автором единственной шайбы хозяев в этом матче стал Алекс Так, которому ассистировал Хенри Йокихарь.

Отметим, «Каролина» одержала седьмую победу кряду. «Баффало», в свою очередь, потерпел второе подряд поражение.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2023, четверг. 03:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Ахо (Терявяйнен, Свечников) – 02:35 (5x4)   0:2 Ноэсен (Нечас, Котканиеми) – 10:05 (5x5)   0:3 Бёрнс (Котканиеми, Чатфилд) – 12:47 (5x5)   1:3 Так (Йокихарью) – 14:45 (5x5)   1:4 Степан (Ноэсен, Чатфилд) – 50:30 (5x5)   1:5 Мартинук (Стаал) – 58:19 (en)
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