Голевая передача А. Свечникова помогла «Каролине» уверенно обыграть «Баффало»

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Баффало Сэйбрз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 5:1.

Заброшенными шайбами в составе победителей отличились Себастьян Ахо, Стефан Ноэсен, Брент Бёрнс, Дерек Степан, а также Джордан Мартинук. Российский нападающий Андрей Свечников записал на свой счёт результативную передачу. Он ассистировал на гол Ахо.

Автором единственной шайбы хозяев в этом матче стал Алекс Так, которому ассистировал Хенри Йокихарь.

Отметим, «Каролина» одержала седьмую победу кряду. «Баффало», в свою очередь, потерпел второе подряд поражение.