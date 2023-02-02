Бабаев: «Барыс» сам себя загнал в эту ситуацию. Очки надо выгрызать у любого соперника

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев считает, что «Барысу» будет тяжело в борьбе за путёвку в плей-офф, и выразил желание, чтобы казахстанский клуб попал в число участников матчей на вылет.

«Дальше предстоят тяжелейшие матчи и ни одного проходного соперника. Все решают какие-то задачи. Но чего жаловаться? «Барыс» сам себя загнал в эту ситуацию, в это турнирное положение. Так что ничего не остаётся, надо выбираться. Мне лично очень хочется, чтобы казахстанская команда попала в плей-офф, но… Будет тяжело, запаса нет. Все игры получаются плотные, очки надо выгрызать у любого соперника. Только так можно остаться в обойме команд, которые бьются за одно место в плей-офф. Правда, пока есть вариант, что к ним примкнёт «Адмирал», и мест станет два. Так что нас ждёт интересная борьба», — цитирует Бабаева Betonmobile.ru.

«Барыс» после 60 матчей занимает десятое место в таблице Восточной конференции КХЛ, отставая от зоны плей-офф на два очка. Астанинскому клубу осталось провести восемь матчей до конца регулярного чемпионата КХЛ.