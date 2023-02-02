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The Athletic: Капризов и Кучеров попадут в топ-10 бомбардиров по итогам регулярки НХЛ

The Athletic: Капризов и Кучеров попадут в топ-10 бомбардиров по итогам регулярки НХЛ
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Североамериканский портал The Athletic спрогнозировал статистические показатели ведущих нападающих НХЛ по итогам сезона-2022/2023.

Согласно модели, которую использует журналист издания Дом Лущишин, в число 10 лучших бомбардиров сезона должны попасть двое россиян – Никита Кучеров и Кирилл Капризов.

По данным автора The Athletic, Кучеров должен стать третьим в списке самых результативных игроков этой кампании, уступив только двум представителям «Эдмонтон Ойлерз» – Коннору Макдэвиду и Леону Драйзайтлю. Никита наберёт 115 очков, если проведёт все 82 матча.

По оценкам Лущишина, Капризов окажется на восьмом месте среди лучших бомбардиров, закончив второй сезон подряд с 100+ результативными баллами. В случае, если Кирилл отыграет все матчи регулярки, то, по прогнозам, запишет в свой актив 104 (47+57) очка.

В настоящий момент в таблице лучших бомбардиров сезона Кучеров находится на четвёртом месте с 72 (19+53) очками, Капризов – 16-й с 59 (27+32) результативными баллами.

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