Одноклубник Кучерова: назвал бы его лучшим игроком НХЛ за то, как он понимает игру

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брэндон Хагель оценил игру российского форварда клуба Никиты Кучерова.
«Я бы назвал его лучшим игроком НХЛ уже за то, как он понимает игру и как он относится к мелочам. Да, его видение игры и в целом просто невероятно, но у него также есть маленькие секреты, как лучше доставить шайбу в нужное место. Он видит игру на несколько шагов вперёд. Ему хватает одного взгляда, чтобы оценить местоположение партнёров, и он просто просчитывает их движения, чтобы отдать шайбу в нужное место. И в девяти случаях из десяти это приносит свои плоды», — цитирует Хагеля Tampa Bay Times.
Кучеров в текущем сезоне НХЛ провёл за «молний» 48 матчей, в которых забросил 19 шайб и отдал 53 результативные передачи, набрав в общей сложности 72 очка.
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