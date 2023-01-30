The Athletic назвал рыночную стоимость Капризова. Она в полтора раза больше его зарплаты

The Athletic представил обновлённые цифры рыночной стоимости всех хоккеистов «Миннесоты Уайлд».



Также издание подсчитало прибавочную стоимость игроков, которая рассчитывается как разница между рыночной стоимостью и средней зарплатой.



Согласно цифрам от The Athletic, рыночная стоимость российского нападающего «дикарей» Кирилла Капризова составляет $ 13,6 млн – что на 4,6 млн больше того, что он зарабатывает в среднем за год ($ 9 млн) по своему пятилетнему контракту (это и считается прибавочной стоимостью).

По оценке аналитиков издания, российский форвард «Уайлд» является самым дорогим хоккеистом своей команды.

The Athletic оценивает рыночную стоимость игроков по совокупности их выступлений за последние 3 года.



В текущем сезоне Капризов остаётся лучшим снайпером и бомбардиром своей команды, забросив 27 шайб и отдав 32 результативные передачи в 48 матчах сезона.