И. о. главного тренера «Сочи» прокомментировал три удаления Мичкова в матче с «Витязем»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Дмитрий Кокорев подвёл итог матча с «Витязем» (1:5) и рассказал про шесть штрафных минут форварда южан Матвея Мичкова.

«Первый период – мы удалялись, и нам забили быстрые голы. Во втором попытались выровнять игру, но и в третьем у нас не получалось. Одинаково готовились к последним играм, но сегодня пропустили быстрые голы, из-за чего игра пошла не по нашему сценарию. Готовились играть на победу. Приняли решение перед матчем, что будет играть Максим Третьяк.

По удалениям Мичкова будем разбираться. Игрок не имеет права удаляться повторно. Не думали выпускать потом Мичкова в меньшинстве, думали про другое, на самом деле. Сказали ему исправляться: он забил один гол (гол записали на Артура Тянулина. — Прим «Чемпионата»), но дальше не получилось», — приводит слова Кокорева сайт КХЛ.

Мичков после 16 матчей за южан забросил пять шайб и отдал четыре результативные передачи.