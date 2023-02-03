Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Барыс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шестёркин бросал шайбу на время по доскам для сёрфинга на пляже Флориды. Видео

Шестёркин бросал шайбу на время по доскам для сёрфинга на пляже Флориды. Видео
Комментарии

Накануне Матча звёзд НХЛ российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин принял участие в импровизированном конкурсе по броскам шайбы. Мишенями выступили доски для сёрфинга. За 20 секунд россиянин уронил пять досок из шести.

Шестёркин и Сорокин примут участие в совместном конкурсе вратарей на Матче звёзд НХЛ. Напомним, Шестёркин на прошлой неделе едва не стал автором забитого гола. В матче с «Флоридой» (6:2) 24 января российский вратарь немного не попал в пустые ворота, бросив шайбу через всю площадку.

Матч звёзд в 2023 году будет принимать «Флорида Пантерз». Он пройдёт на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» в Санрайзе 3 и 4 февраля. «Пантеры» примут мероприятие во второй раз, впервые это произошло в 2003 году.

Новость по теме
Шестёркин: ещё 10 лет назад участие в Матче звёзд НХЛ нам с Сорокиным казалось шуткой
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023