Шестёркин бросал шайбу на время по доскам для сёрфинга на пляже Флориды. Видео

Накануне Матча звёзд НХЛ российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин принял участие в импровизированном конкурсе по броскам шайбы. Мишенями выступили доски для сёрфинга. За 20 секунд россиянин уронил пять досок из шести.

Шестёркин и Сорокин примут участие в совместном конкурсе вратарей на Матче звёзд НХЛ. Напомним, Шестёркин на прошлой неделе едва не стал автором забитого гола. В матче с «Флоридой» (6:2) 24 января российский вратарь немного не попал в пустые ворота, бросив шайбу через всю площадку.

Матч звёзд в 2023 году будет принимать «Флорида Пантерз». Он пройдёт на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» в Санрайзе 3 и 4 февраля. «Пантеры» примут мероприятие во второй раз, впервые это произошло в 2003 году.