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Любушкин — о матче звёзд НХЛ: понимаю тех ребят, которые не хотели бы туда ехать

Любушкин — о матче звёзд НХЛ: понимаю тех ребят, которые не хотели бы туда ехать
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Российский защитник «Баффало» Илья Любушкин понимает, почему некоторые игроки могут отказаться от участия в Матче звёзд НХЛ, сославшись на усталость.

«Понимаю тех ребят, которые, возможно, не хотели бы туда ехать. Они очень устают, кому-то лучше сделать перерыв. Вряд ли кто-то отказывается потому, что просто так не хочет туда ехать», — приводит слова Любушкина ТАСС.

Матч звёзд в 2023 году будет принимать «Флорида Пантерз». Он пройдёт на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» в Санрайзе 3 и 4 февраля. «Пантеры» примут мероприятие во второй раз, впервые это произошло в 2003 году.

Напомним, в этом году в Матче звёзд НХЛ примут участие рекордное количество россиян — девять хоккеистов. При этом трое из них — голкиперы.

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