«Северсталь» всухую обыграла «Локомотив», одержав третью победу подряд

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Северсталь» принимала ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

Первый период прошёл без голов. На 29-й минуте Руслан Абросимов, реализовав численное большинство с передачи Робина Пресса, вывел череповчан вперёд. На 51-й минуте уже шведский защитник отличился. Робин Пресс также забросил при игре «пять на четыре». Очки за результативные передачи получили Никита Рожков и Игорь Гераськин. Шат-аут оформил Дмитрий Шугаев.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 7 февраля в Череповце сыграет с «Куньлунь Ред Стар». «Локомотив» 5 февраля примет «Сочи».