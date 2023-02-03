«Северсталь» всухую обыграла «Локомотив», одержав третью победу подряд
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В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Северсталь» принимала ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 февраля 2023, пятница. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Абросимов (Пресс) – 28:07 (5x4) 2:0 Пресс (Рожков, Гераськин) – 50:48 (5x4) 3:0 Вовченко (Чуркин) – 59:29 (en)
Первый период прошёл без голов. На 29-й минуте Руслан Абросимов, реализовав численное большинство с передачи Робина Пресса, вывел череповчан вперёд. На 51-й минуте уже шведский защитник отличился. Робин Пресс также забросил при игре «пять на четыре». Очки за результативные передачи получили Никита Рожков и Игорь Гераськин. Шат-аут оформил Дмитрий Шугаев.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 7 февраля в Череповце сыграет с «Куньлунь Ред Стар». «Локомотив» 5 февраля примет «Сочи».
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