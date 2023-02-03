Московское «Динамо» стало пятым клубом в нынешнем сезоне, вышедшим в плей-офф
Поделиться
В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).
Эта победа позволила московскому коллективу официально забронировать место в плей-офф. Бело-голубые стали пятой командой, прошедшей в розыгрыш Кубка Гагарина. Ранее места в плей-офф уже забронировали СКА, ЦСКА, «Локомотив» и «Торпедо».
Отметим, что динамовцам помогло поражение «Спартака» в основное время в матче с «Нефтехимиком». Сейчас бело-голубые занимают пятое место в Западной конференции, набрав 77 очков в 59 встречах регулярного чемпионата КХЛ.
Комментарии
- 3 февраля 2023
-
22:44
-
22:37
-
22:27
-
22:25
-
22:22
-
22:07
-
22:05
-
22:01
-
21:59
-
21:50
-
21:41
-
21:41
-
21:07
-
20:47
-
20:35
-
20:27
-
20:25
-
20:11
-
19:45
-
19:39
-
19:30
-
19:16
-
19:00
-
18:52
-
18:30
-
18:12
-
17:57
-
17:38
-
17:18
-
16:58
-
16:41
-
16:20
-
15:50
-
15:35
-
15:26
Партнерский контент