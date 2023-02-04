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Овечкин вышел на лёд с четырёхлетним сыном перед конкурсами мастерства на Матче звёзд НХЛ

Овечкин вышел на лёд с четырёхлетним сыном перед конкурсами мастерства на Матче звёзд НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на лёд в преддверии конкурсов мастерства на Матче звёзд НХЛ со своим четырёхлетним сыном Сергеем. Сергей вышел на лёд в форме, которая идентична форме отца, который играет в цветах команды Столичного дивизиона и с восьмым номером, как и у Александра.

Фото: twitter.com/Capitals

Матч звёзд в 2023 году будет принимать «Флорида Пантерз». Он пройдёт на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» в Санрайзе 3 и 4 февраля. «Пантеры» примут мероприятие во второй раз, впервые это произошло в 2003 году.

Матч всех звёзд НХЛ будет состоять из трёх игр в формате «3х3», в которых примут участие команды из каждого дивизиона НХЛ. В состав каждой из четырёх команд войдут по девять полевых игроков и по два вратаря. Впервые в истории в звёздном уикенде примут участие сразу девять российских игроков.

В ночь с 3 на 4 февраля по московскому времени пройдёт конкурс мастерства. В ночь с 4 на 5 февраля состоится сам турнир в формате «три на три».

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