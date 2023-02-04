«Тут мне повезло». Свечников — о решении Макдэвида не участвовать в забеге на скорость
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников высказался о решении форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида не участвовать в забеге на скорость в Матче звёзд НХЛ.
«Вот тут мне повезло», — приводит слова Свечникова официальный «твиттер» клуба.
Напомним, Свечников стал победителем конкурса забега на скорость в Матче звёзд НХЛ — 2023. 22-летний россиянин сумел показать время 13.699 секунды. Его соперник по финалу форвард Кевин Фиала («Лос-Анджелес Кингз») пробежал дистанцию за 14.114 секунды.
В финал не сумели попасть Чендлер Стивенсон («Вегас Голден Найтс»), Дилан Ларкин («Детройт Ред Уингз») и Кайл Макар («Колорадо Эвеланш»).
В текущем сезоне НХЛ на счету Свечникова 19 голов и 23 результативные передачи в 51 матче.
Новость по темеСвечников одержал победу в забеге на скорость в Матче звёзд НХЛ
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