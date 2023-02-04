Гришин — об угрозе отставки: возможно, надо будет принять решение — своё или руководства

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин посетовал на удаления в проигранном матче с «Нефтехимиком» (2:3) и выразил мысль о необходимости изменений.

«Вы видели, как игра сложилась. Всё как обычно: бьёмся-бьёмся, а в итоге получается, что получается. Пропускаем первыми, к сожалению, никак не можем первыми забить. Это самая главная проблема. Всё для этого стараемся делать, но получаем первыми, приходится всё время догонять. А это плохо сказывается. После пропущенного гола мы продолжали гнуть свою линию. Естественно, игра длинная, инициатива переходит в одну или другую сторону.

Считаю, что в целом по игре мы владели инициативой, она и в статистике отражается. Но опять же… Когда забивается гол, одна команда получает положительный импульс, а другая — отрицательный. Мы все последние игры начинаем с отрицательного. Наверное, на ребят это давит, руки опускаются. Драйв пропадает, но потом они возвращаются в игру. Потом идут разные события, удаления те же. Инициативу мы потеряли не из-за того, что пропустили первыми, а из-за большого удаления. Потом выбросили шайбу — заработали ещё один штраф. Естественно, инициатива уходит. Не было бы удаления пятиминутного, мы продолжали б свою линию гнуть.

Возможная отставка? Конечно, когда у команды не получается играть, всякие мысли закрадываются. Возможно, надо будет принять какое-то решение — либо своё, либо руководства. Как получится, так и получится», — цитирует Гришина пресс-служба клуба.

«Спартак» приглашал болельщиков бесплатно посетить прошедший матч с «Нефтехимиком». Московский клуб занимает девятое место в таблице Западной конференции и отстаёт от зоны плей-офф на три очка. «Спартак» проиграл четыре матча подряд.