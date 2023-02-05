«Витязь» одержал пятую победу подряд, одолев дома «Нефтехимик»

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023. «Витязь» принимал на своём льду нижнекамский «Нефтехимик». Победу во встрече одержали хозяева со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

На второй минуте первого периода счёт в матче открыл Владислав Кара с передачи Степана Старкова.

Во втором и третьем периодах команды обошлись без заброшенных шайб.

Голкипер «Витязя» Максим Дорожко оформил «сухой» матч, отразив 26 бросков по его воротам.

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В следующем матче «Витязь» сыграет в гостях с «Автомобилистом» 7 февраля в 17:00 мск. «Нефтехимик» в этот же день примет казанский «Ак Барс» в 19:30 мск.