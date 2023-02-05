Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Куньлунь РС — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Витязь» одержал пятую победу подряд, одолев дома «Нефтехимик»

«Витязь» одержал пятую победу подряд, одолев дома «Нефтехимик»
Комментарии

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023. «Витязь» принимал на своём льду нижнекамский «Нефтехимик». Победу во встрече одержали хозяева со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

На второй минуте первого периода счёт в матче открыл Владислав Кара с передачи Степана Старкова.

Во втором и третьем периодах команды обошлись без заброшенных шайб.

Голкипер «Витязя» Максим Дорожко оформил «сухой» матч, отразив 26 бросков по его воротам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 февраля 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Кара (Старков) – 01:32 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Витязь» сыграет в гостях с «Автомобилистом» 7 февраля в 17:00 мск. «Нефтехимик» в этот же день примет казанский «Ак Барс» в 19:30 мск.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023