«Мы должны уважать выбор». Беттмэн — об отказе Проворова и «Рейнджерс» от ЛГБТ-символики

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн высказался об отказе защитника «Филадельфии Флайерз» Ивана Проворова и команды «Нью-Йорк Рейнджерс» от ЛГБТ-символики.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Позже хоккеисты «Рейнджерс» не надели форму с ЛГБТ-символикой на разминку перед матчем с «Вегасом» (4:1).

«Вы знаете, каковы наши цели, вы знаете ценности и намерения НХЛ, будь то на уровне лиги или на уровне клубов. Но мы также должны уважать некоторый индивидуальный выбор. Некоторым людям более комфортно участвовать в чём-то, чем другим. Разнообразие и дружелюбие заключаются в том числе в понимании этих различий», – цитирует Беттмэна theScore.

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