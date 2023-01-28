Хоккеисты «Рейнджерс» отказались надевать форму с ЛГБТ-символикой на предматчевую разминку

Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс» отказались надевать форму с ЛГБТ-символикой. «Рейнджеры» опубликовали публичное заявление, в котором объяснили причины отказа хоккеистов от участия в акции.
«Мы гордимся тем, что привлекаем внимание к важным местным общественным организациям. Сохраняя основные ценности нашего клуба, мы поддерживаем право каждого человека уважительно выражать свои убеждения», — приводит заявление клуба журналистка Молли Уокер на своей странице в «Твиттере».
Отметим, что хоккеисты «Рейнджерс» должны были выйти в джерси с ЛГБТ-символикой на разминку перед встречей с «Вегас Голден Найтс». Имена игроков, которые отказались это делать, не называются.
Напомним, за «рейнджеров» в матче принял участие российский нападающий Артемий Панарин. Голкипер Игорь Шестёркин остался в запасе, а форвард Виталий Кравцов пропустил встречу.
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