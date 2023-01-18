НХЛ выступила с заявлением по ситуации с защитником «Филадельфии» Проворовым

Национальная хоккейная лига выступила с заявлением по ситуации с российским защитником «Филадельфии Флайерз» Иваном Проворовым. Напомним, россиянин отказался выходить на разминку перед матчем НХЛ с «Анахаймом» в «радужной» майке. Защитник не стал участвовать в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества из-за религиозных соображений.
«Хоккей для всех — это общая инициатива, в рамках которой лига призывает клубы отмечать разнообразие, существующее на их рынках, и работать над созданием более гостеприимной и инклюзивной среды для всех болельщиков.
Клубы решают, что, когда и как праздновать, с совета и поддержки НХЛ. Игроки вольны решать, какие инициативы поддерживать, и мы продолжаем поощрять их голоса и точки зрения по социальным и культурным вопросам», — приводит заявление лиги журналист Грег Вышински в своём «твиттере».
- 18 января 2023
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