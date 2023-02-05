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Главный тренер «Металлурга» Воробьёв: «Трактору» нужны очки, нам больше!

Главный тренер «Металлурга» Воробьёв: «Трактору» нужны очки, нам больше!
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу над «Трактором» (3:2 ОТ).

«Плотная игра, как и ожидалось. «Трактору» нужны очки, нам больше! Поэтому мы два забрали сегодня. Частями было неплохо. То, что мы хотим видеть от команды – и движение, и главное – был азарт, глаза горели.

Что значит рубеж в 250 побед с «Магниткой»? Очень важно, что это за «Металлург» такая большая цифра. Но в зале висят стяги, что всё, что связано с КХЛ – все победы, кубки, медали, они были завоёваны или в качестве главного тренера, или помощника. Несомненно, хорошая цифра, приятно. Почему выбрали Кошечкина на матч? Это было по плану», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

После победы «Металлург» набрал 72 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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