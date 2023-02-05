Три очка Воронкова помогли «Ак Барсу» крупно обыграть «Куньлунь» в гостях

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023. «Куньлунь» принимал на своём льду «Ак Барс». Победу со счётом 5:1 одержали гости.

На девятой минуте первого периода счёт в матче открыл Александр Радулов с передач Вячеслава Войнова и Вадима Шипачёва. На 11-й минуте преимущество гостей удвоил Илья Сафонов с передач Дмитрия Воронкова и Александра Радулова. На 16-й минуте периода счёт 3:0 сделал Дмитрий Воронков с передачи Василия Токранова.

На девятой минуте второго периода довёл счёт до крупного Кирилл Семёнов с передач Никиты Лямкина и Станислава Галиева. На 18-й минуте периода размочил счёт Герман Точилкин.

В начале третьей двадцатиминутки пятую шайбу в ворота хозяев забросил Кирилл Петров с передач Дмитрия Воронкова и Василия Токранова.