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Куньлунь РС — Ак Барс. Прямая трансляция
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Три очка Воронкова помогли «Ак Барсу» крупно обыграть «Куньлунь» в гостях

Три очка Воронкова помогли «Ак Барсу» крупно обыграть «Куньлунь» в гостях
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В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023. «Куньлунь» принимал на своём льду «Ак Барс». Победу со счётом 5:1 одержали гости.

На девятой минуте первого периода счёт в матче открыл Александр Радулов с передач Вячеслава Войнова и Вадима Шипачёва. На 11-й минуте преимущество гостей удвоил Илья Сафонов с передач Дмитрия Воронкова и Александра Радулова. На 16-й минуте периода счёт 3:0 сделал Дмитрий Воронков с передачи Василия Токранова.

На девятой минуте второго периода довёл счёт до крупного Кирилл Семёнов с передач Никиты Лямкина и Станислава Галиева. На 18-й минуте периода размочил счёт Герман Точилкин.

В начале третьей двадцатиминутки пятую шайбу в ворота хозяев забросил Кирилл Петров с передач Дмитрия Воронкова и Василия Токранова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 февраля 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 А. Радулов (Войнов, Шипачёв) – 08:44 (5x4)   0:2 Сафонов (Воронков, А. Радулов) – 10:06 (5x5)   0:3 Воронков (Токранов) – 15:44 (5x4)   0:4 Семёнов (Лямкин, Галиев) – 28:36 (5x5)   1:4 Точилкин – 37:30 (5x5)   1:5 Петров (Воронков, Токранов) – 42:35 (5x5)
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