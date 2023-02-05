И. о. главного тренера «Сочи» рассказал о результатах разговора с Мичковым об удалениях

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:4) и рассказал о результатах разговора с форвардом клуба Матвеем Мичковым о недопустимости удалений.
«Два периода сражались, бились, пытались зацепиться, но индивидуальные ошибки в третьем периоде нас подвели, поэтому такой результат. Как объяснить две подряд пропущенные шайбы в третьем периоде? Было удаление, потом хотели забить, но провалились в обороне и получили голы в свои ворота.
Удалось ли поговорить с Мичковым об удалениях? Как он отреагировал на эту ситуацию? Да, мы поговорили с Матвеем, всё обсудили, выяснили. Он исправляется в этом плане. Сегодня не удалялся, был настроен забить гол», — цитирует Кокорева сайт «Сочи».
Поражение от «Локомотива» стало для южан седьмым в последних восьми матчах.
- 5 февраля 2023
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