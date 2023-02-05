Мищенко применил силовой против Абрамова, «Барыс» ярко праздновал победу. Фото с матча

5 февраля в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА принимал на своём льду «Барыс». Победу в овертайме со счётом 6:5 одержали гости.
На 11-й минуте первого периода счёт в матче открыл Владислав Каменев с передач Константина Окулова и Сергея Плотникова. На 16-й минуте периода восстановил равенство в счёте Кирилл Савицкий с передачи Никиты Михайлиса. На последней минуте периода вновь вывел гостей вперёд Никита Нестеров.
На третьей минуте второго периода счёт 3:1 сделал Николай Макаров. На 10-й минуте периода сократил отставание до минимума Егор Петухов с передач Нельсона Ножье и Дмитрия Шевченко. В конце периода четвёртую шайбу в ворота гостей забросил Максим Мамин с передач Михаила Григоренко и Константина Окулова.
На 45-й секунде третьего периода счёт 4:3 сделал Антон Сагадеев с передач Джереми Бракко и Никиты Михайлиса. Спустя шесть минут вновь сделал счёт равным Антон Сагадеев с передач Михаила Рахманова и Никиты Михайлиса. На 11-й минуте периода вывел ЦСКА вперёд Владислав Каменев. Через 24 секунды счёт 5:5 сделал Никита Михайлис.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Барыс» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 5 февраля 2023
-
21:18
-
21:15
-
21:01
-
20:53
-
20:48
-
20:41
-
20:31
-
20:22
-
20:15
-
20:09
-
19:56
-
19:49
-
19:40
-
19:17
-
19:08
-
18:51
-
18:38
-
18:11
-
18:01
-
17:55
-
17:39
-
17:14
-
17:14
-
17:06
-
16:49
-
16:40
-
16:30
-
16:25
-
16:19
-
16:11
-
15:59
-
15:53
-
15:23
-
14:50
-
14:37