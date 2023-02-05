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Аскаров пропустит Матч звёзд АХЛ по семейным обстоятельствам

Аскаров пропустит Матч звёзд АХЛ по семейным обстоятельствам
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Российский голкипер системы «Нэшвилл Предаторз» Ярослав Аскаров пропустит предстоящий Матч звёзд АХЛ, сообщает пресс-служба фарм-клуба «хищников» «Милуоки Адмиралс».

Отмечается, что вратарь пропустит Матч звёзд «по семейным обстоятельствам».

В этом сезоне 20-летний россиянин провёл в АХЛ 28 матчей, с 90,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,67 шайбы. Также Аскаров дебютировал в НХЛ, проведя один матч за «Нэшвилл» с «Монреалем» (3:4).

«Предаторз» выбрали голкипера на драфте НХЛ — 2020 в первом раунде под общим 11-м номером.

Аскаров является серебряным призёром юниорского (2019) и молодёжного (2020) чемпионатов мира.

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