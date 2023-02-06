Пашков: отставки Рябыкина, Гришина и Светлова вызывают массу вопросов

Олимпийский чемпион, советский вратарь и тренер Александр Пашков рассказал о последних отставках в клубах КХЛ.

«Какая из последних отставок стала наиболее ожидаемой? Прежде всего хотел бы отметить, что в этом сезоне мы уже привыкли к такому странному явлению, как повторная отставка. В «Сочи» и «Спартаке» тренеры сменились уже дважды, а Дмитрий Рябыкин покинул уже второй клуб, вслед за «Авангардом» — «Металлург». На мой взгляд, все эти отставки вызывают массу вопросов.



Если говорить именно об ожиданиях, то, наверное, назревал уход Игоря Гришина из «Спартака». В красно-белом клубе он не сделал ничего плохого, кроме хорошего. Но тем не менее оказался не готов к работе на уровне КХЛ — со всеми её плюсами и минусами, когда тренер обязан не только тренировать, но и лавировать, быть хоккейным политиком. Думаю, плохую службу Гришину сослужили журналисты и специалисты. Его после нескольких побед сразу же вознесли до небес, а потом, наоборот, словно бы забыли. Такие перепады свойственны именно «Спартаку», вокруг которого всегда много лишних и чаще всего мешающих эмоций.



Кстати, история Рябыкина тоже чем-то похожа на «спартаковскую». У меня были большие ожидания от Рябыкина. Он несколько лет стабильно работал в «Авангарде» и совершенно не случайно стал правой рукой Боба Хартли, именно канадец и рекомендовал его себе на смену. Это говорит о потенциале Рябыкина.



Но проблема в том, что если жёсткость в исполнении Хартли терпели, то нового тренера, видимо, не все приняли. Было видно, что Рябыкину не хватило не только доверия со стороны руководства, но и гибкости с дипломатией — особенно в отношениях с ведущими игроками и легионерами. Плюс ни для кого не секрет, что внутри многих наших клубов идут сложные процессы и есть влияние людей со стороны.



Слышал, что те же проблемы догнали Рябыкина в «Магнитке". Это хороший урок для молодого тренера, в потенциал которого я верю. Хотя бы потому, что абы кого такой профессионал, как Хартли, рекомендовать не будет», — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.ru.