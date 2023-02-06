Форвард «Сент-Луиса» Бучневич поддержал «Северсталь» в борьбе за место в плей-офф
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Воспитанник череповецкого хоккея нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич поддержал «Северсталь» в борьбе за место в плей-офф КХЛ.
«Привет, парни! Я желаю «Северстали» удачи в предстоящих играх плей-офф, тем более, что для вас, как я понимаю, он уже начался! Желаю вам быть единым коллективом и выполнить поставленную задачу! Как себя чувствую? Хорошо! В ближайшее время вернусь в строй!», — приводит слова Бучневича официальный телеграм-канал «Северстали».
Напомним, 24 января «Сент-Луис» поместил Бучневича в список травмированных после операции по устранению инфекции в голеностопе в месте ушиба, полученного ранее. Павел набрал в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 38 (15+23) очков в 38 матчах регулярного чемпионата.
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