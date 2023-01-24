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Тарасенко выведен из списка травмированных «Сент-Луиса», Бучневичу провели операцию

Тарасенко выведен из списка травмированных «Сент-Луиса», Бучневичу провели операцию
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«Сент-Луис Блюз» на своём официальном сайте объявил, что защитник Тори Крюг и нападающий Владимир Тарасенко выведены из списка травмированных.

Напомним, Крюг пропустил последние 13 игр из-за травмы нижней части тела, а Тарасенко отсутствовал в 10 матчах подряд из-за травмы руки.

Также «блюзмены» поместили форварда Павла Бучневича в список травмированных после небольшой операции по устранению инфекции на лодыжке. Он будет повторно обследован после перерыва на Матч звёзд.

31-летний Тарасенко провёл в этом сезоне 34 матча, в которых набрал 29 (10+19) очков. Бучневич забросил 15 шайб и отдал 23 результативные передачи в 38 играх за клуб.

В следующем матче «Сент-Луис» встретится дома с «Баффало Сэйбрз». Игра начнётся 25 января в 4:00 мск.

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