Гретцки — о лучшей шайбе Овечкина в карьере: поначалу мне этот гол не понравился

Великий канадский нападающий Уэйн Гретцки прокомментировал «Тот-Самый Гол» российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ворота «Аризоны Койотс». Хоккеист забросил известную шайбу в январе 2006 года — в своём первом сезоне в НХЛ. Гретцки на тот момент был главным тренером клуба, тогда носившего название «Финикс Койотс».

«Поначалу мне этот гол не понравился, потому что я тренировал команду соперника. Но по чистому таланту этот гол должен быть одним из величайших в истории НХЛ», — сказал Гретцки ESPN.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Отметим, что тот гол Овечкина многими признавался одним из лучших в истории Национальной хоккейной лиги. В 2020 году ряд североамериканских СМИ назвали его лучшим за всё время существования НХЛ.