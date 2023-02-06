Гретцки — о лучшей шайбе Овечкина в карьере: поначалу мне этот гол не понравился

Великий канадский нападающий Уэйн Гретцки прокомментировал «Тот-Самый Гол» российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ворота «Аризоны Койотс». Хоккеист забросил известную шайбу в январе 2006 года — в своём первом сезоне в НХЛ. Гретцки на тот момент был главным тренером клуба, тогда носившего название «Финикс Койотс».
«Поначалу мне этот гол не понравился, потому что я тренировал команду соперника. Но по чистому таланту этот гол должен быть одним из величайших в истории НХЛ», — сказал Гретцки ESPN.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
Отметим, что тот гол Овечкина многими признавался одним из лучших в истории Национальной хоккейной лиги. В 2020 году ряд североамериканских СМИ назвали его лучшим за всё время существования НХЛ.
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