Капитан «Оттавы»: разговаривать с Овечкиным и Кросби — это то, о чём мечтаешь в детстве

Капитан «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук поделился мыслями о канадском нападающем «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и российском форварде «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Хоккеист «сенаторов» встретился со своими кумирами на Матче всех звёзд НХЛ. Вместе со старшим братом, Мэттью, выступающим за «Флориду Пантерз», они сделали совместные фотографии.

«Быть здесь и разговаривать с ними — это то, о чём вы мечтали в детстве. Это очень весело», — приводит слова Ткачука TSN.

Фото: «Твиттер» Spittin' Chiclets

Отметим, что оба из братьев Ткачуков были на Матче всех звёзд, первом для Кросби, в Далласе в 2007 году. В Матче звёзд — 2023 Мэттью стал MVP. Нападающий сыграл в обеих встречах, записав на свой счёт 7 (4+3) результативных баллов.