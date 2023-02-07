Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Калгари»

Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Калгари»
Комментарии

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Филип Хитил и Мика Зибанеджад, отметившееся дублями, а также Алекси Лафренье. Российский форвард Артемий Панарин отличился двумя результативными передачами. Первое очко в матче стало 300-м для Артемия Панарина в составе «Рейнджерс». Для набора такого количества очков форварду потребовалось 236 игр, что является рекордом в истории клуба.

У гостей забивали Блейк Коулман, Тайлер Тоффоли, Эндрю Манджапане, а также Майкл Стоун.

Напомним, основное время матча завершилось с ничейным счётом 4:4, Лафренье забросил победную шайбу в овертайме.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2023, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 4
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Хитил (Какко, Фокс) – 05:37 (5x5)   1:1 Коулман (Манджапане) – 10:25 (5x5)   2:1 Хитил – 22:02 (5x5)   2:2 Тоффоли (Андерссон, Линдхольм) – 36:25 (5x4)   3:2 Зибанеджад (Крайдер, Панарин) – 39:46 (5x4)   3:3 Манджапане (Ханифин, Баклунд) – 46:38 (5x5)   3:4 Стоун (Баклунд, Коулман) – 48:41 (5x5)   4:4 Зибанеджад (Панарин, Веси) – 52:55 (5x5)   5:4 Лафренье (Зибанеджад) – 61:37 (3x3)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023