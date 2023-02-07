Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Калгари»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.
В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Филип Хитил и Мика Зибанеджад, отметившееся дублями, а также Алекси Лафренье. Российский форвард Артемий Панарин отличился двумя результативными передачами. Первое очко в матче стало 300-м для Артемия Панарина в составе «Рейнджерс». Для набора такого количества очков форварду потребовалось 236 игр, что является рекордом в истории клуба.
У гостей забивали Блейк Коулман, Тайлер Тоффоли, Эндрю Манджапане, а также Майкл Стоун.
Напомним, основное время матча завершилось с ничейным счётом 4:4, Лафренье забросил победную шайбу в овертайме.
- 7 февраля 2023
-
06:30
-
06:25
-
06:15
-
06:11
-
06:04
-
05:54
-
05:41
-
05:30
-
04:35
-
04:02
- 6 февраля 2023
-
23:55
-
23:45
-
23:00
-
22:59
-
22:43
-
22:18
-
22:00
-
21:48
-
21:20
-
21:00
-
20:37
-
20:13
-
19:45
-
19:16
-
18:51
-
18:21
-
17:55
-
17:25
-
16:51
-
16:19
-
15:13
-
15:08
-
14:58
-
14:50
-
14:42