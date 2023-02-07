Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Калгари»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Филип Хитил и Мика Зибанеджад, отметившееся дублями, а также Алекси Лафренье. Российский форвард Артемий Панарин отличился двумя результативными передачами. Первое очко в матче стало 300-м для Артемия Панарина в составе «Рейнджерс». Для набора такого количества очков форварду потребовалось 236 игр, что является рекордом в истории клуба.

У гостей забивали Блейк Коулман, Тайлер Тоффоли, Эндрю Манджапане, а также Майкл Стоун.

Напомним, основное время матча завершилось с ничейным счётом 4:4, Лафренье забросил победную шайбу в овертайме.